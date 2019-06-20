Evinden çıkan tarihi eserler şaşırttı

Tokat'ta bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent merkezinde bulunan M.A. isimli bir vatandaşın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu işlediğine dair istihbarat aldı. Sıkı takip ve gözlem sonrasında harekete geçen ekipler M.A isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen; 58 adet sikke, 34 adet metal obje, 13 adet testi, 3 adet hançer, 1 adet kılıç, 1 adet toplu tabanca, 1 adet tüfek namlusu ve 1 adet kireç obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA