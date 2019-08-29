Evinden kötü koku gelen Afgan kadın, ölü olarak bulundu

NİĞDE'de Afganistan uyruklu Maryam Hussaini (41) evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, yayılan kötü koku sonucu fark edildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Hussaini çiftinin yaşadığı daireden kötü bir koku yayıldığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, itfaiye yardımıyla girdiği evde Maryam Hussaini'nin cesedini buldu. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yaklaşık bir hafta önce öldüğü düşünülen kadının vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlamadı. Olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Hussaini'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Bu arada kadının ismi öğrenilemeyen eşinin de bir süredir eve gelmediği öğrenildi. Ölen kadının eşine ulaşmaya çalışan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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DHA