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Evine 200 metre uzakta dehşeti yaşadı! Tecavüz etmeye kalkıştığı genç kıza işkence etti, taşla başına vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, 17 yaşındaki A.A. isimli genç kızı takip ettikten sonra ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. A.A.'nın direnmesi üzerine şüpheli aldığı taşla genç kızın başına vurarak ağır şekilde yaraladı.

Evine 200 metre uzakta dehşeti yaşadı! Tecavüz etmeye kalkıştığı genç kıza işkence etti, taşla başına vurdu

Alınan bilgilere göre olay Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Dershaneden dönen ve evine giden A.A.  evine 200 metre kala kendisini takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı.

Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, genç kıza saldırmaya başladı. A.A.'nın direnmesi üzerine A.M.’ yerden altığı taşla genç kızın başına vurdu. 

YARALADIKTAN SONRA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YARDIM İSTEDİ

Aldığı darbeler sonucu bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. O esnada eve giden A.A.'nın erkek kardeşi kız kardeşini görünce telefonla babasını arayarak durumu haber verdi.

Evine 200 metre uzakta dehşeti yaşadı! Tecavüz etmeye kalkıştığı genç kıza işkence etti, taşla başına vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen baba Metin A., A.A. kızını kendi arabasına bindirdikten sonra olay yerine gelen ambulansa teslim etti. Ağır yaralanan A.A. ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Jandarma ekipleri genç kızı yaralayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine yakın yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma,  genç kızı A.M. isimli şahsın, takip ettiğini belirledi. Güvenlik kameraları görüntülerinde şahsın rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, genç kızı babasının ambulansa bindirmesinin ardından şüphelinin markete giderek su ve limonata aldığı görülüyor. 

İncelemeler ve takibin ardından A.M. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Evine 200 metre uzakta dehşeti yaşadı! Tecavüz etmeye kalkıştığı genç kıza işkence etti, taşla başına vurdu

"ORMANDA İŞKENCE YAPMIŞ"

Kızının ölüm döşeğinde hastanede yattığını söyleyen acılı baba Metin A., " Kızıma bu işkenceyi yabancı uyruklu birisi yapmış. Evine gelirken yolda arkasından koşarak gelip, ormanda tecavüz etmeye yeltenmiş. Kızımı boğmuş, kafasına taşlar vurmuş. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kızıma ormanda işkence yapmış. Evime 2 dakika mesafede oluyor bu olay. Olayı yapan şahıs, kızımı yola sürüklemiş, oradan bir arabayı durdurmuş. O arabada durunca sağdan soldan herkes gelmiş” diye konuştu. 

Evine 200 metre uzakta dehşeti yaşadı! Tecavüz etmeye kalkıştığı genç kıza işkence etti, taşla başına vurdu

UTANMADAN GEÇMİŞ OLSUN DEMİŞ

Kızını ilk olarak ambulans gelene kadar kendi arabasına götürdüğü anlatan baba Metin A.,"  O kişi ambulansın orada bana da 'geçmiş olsun' demiş. Ambulans gidene kadar bekledik, o esnada komşular 'geçmiş olsun' diyordu. O da geldi 'geçmiş olsun' dedi. Biz çocuk yolda kriz geçirmiş, kafasını kendisi vurdu sanıyoruz. Biz sonradan jandarmanın yaptığı araştırma sonucu olayın böyle olduğunu anladık. Kendisi de zaten suçunu itiraf etmiş. Şu anda kendisi karakolda” diye konuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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