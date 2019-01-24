Evine davet ettiği iki kardeşi silahla yaraladı

Fatih'te bir kişi, evine getirdiği iki arkadaşını henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurarak yaraladı. Polis ekipleri olay yerinden koşarak uzaklaşan şüpheliyi kısa süre sonra silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına alırken, zanlının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 11.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Çıngıraklı Çıkmazında 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen şüpheli, Adem Sani ve Servet Sani kardeşler ile birlikte sokak üzerinde bulunan evine geldi. Kısa süre sonra aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıkması üzerine ev sahibi şüpheli, belindeki silahını çıkartarak Sani kardeşlere kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kardeşler ayaklarından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Ayaklarından yaralanan Sani kardeşler ise apartmandan sekerek çıkıp olay yerinden gitmeye çalıştı.

Şüpheli silahıyla gözaltına alındı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli tarafından ilk müdahalesini yapılan kardeşler, çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde daire içerisinde delil arama çalışması yaptı. Şüphelinin yaya olarak kaçtığını haber alan polis ekipleri bölgede arama çalışması yaptığı sırada zanlıyı silahıyla birlikte yakalandı. İsmi öğrenilemeyen zanlı, sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Zanlının kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin ve diğer iki arkadaşının sohbet ederek eve geliyor. Kısa süre sonra arkadaşlarını vuran şahsın apartmandan koşarak kaçtığı görülüyor. Diğer vurulan iki kardeşin ise apartmandan sekerek çıkarak yürümeye başladıkları görüntülere yansıyor.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA