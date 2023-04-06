Evine doğalgaz, elektrik ve su faturası gelenler dikkat! O bankadan duyuru yapıldı: 200 TL'si geri verilecek. Elektrik, doğalgaz, su, telefon faturası ödeyenlere duyuru. O bankadan açıklama yapıldı. Kuveyt Türk Bankası kampanyaya katılım şartlarını ve detaylarını açıkladı. Kampanyaya katılım sağlayan müşterilere 200 TL verilecek. Bankanın başlatmış olduğu kampanyanın detayları ve ayrıntıları haberimizde olacak. Faturaların çok kabarık gelmesi nedeniyle bankaların yaptığı bu promosyon kampanyaları oldukça ilgi görmekte. Bir kampanya haberi de Kuveyt Türk'den geldi. İşte detaylar...

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KUVEYT TÜRK BANKASINDAN FATURA KAMPANYASI

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturaları için banka bir kampanya başlattı. Kampanya ayrıntılarında 200 TL hediye para detayı bulunuyor. Kuveyt Türk Bankası'nın duyurduğu bu kampanya ile birlikte banka tarafından fatura talimat açıklaması yapıldı. Kuveyt Türk Bankası'nın resmi internet adresinden yapılan kampanya açıklamasında, bu kampanyaya katılım sağlayanlar için 200 TL hediye para verileceği açıklandı. İşte diğer ayrıntılar...





Kuveyt Türk Bankası'nın duyurduğu kampanyaya nasıl katılım sağlanacağı ise merak ediliyor. Kampanya ayrıntılarında ise şu bilgiler yer alıyor. Kampanyaya katılım için görüntülü görüşme ile birlikte Kuveyt Türk Bankası müşterisi olarak ve her bir fatura talimatı için 50 TL, toplam 200 TL olmak üzere Altın Puan Hediye para verileceği bildirildi. -

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Mobil bankacılık üzerinden 1 Ocak 2023 tarihinden sonra sonra görüntülü görüşme ile müşteri olacaklar için 1 Ocak 2023 ve 31 Mayıs 2023 tarihlerinde hangi kanal olursa olsun, bir fatura talimat verilip ödendiğinde 50 TL, toplamında ise 200 TL miktara kadar Altın Puan para verilecek!