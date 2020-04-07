Evine giderken yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklandı

KARAMAN'da Akif Y. (23), evine giderken yolda karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunan Y.S. tarafından bıçaklandı.

Olay, bugün saat 23.10 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Akif Y., evine giderken yolda aralarında daha önceden husumet bulunan Y.S. ve yanındaki 2 arkadaşıyla karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.S., Akif Y.'ye bıçakla saldırıp, başından, kolundan ve kalçasından yaraladı. Kanlar içinde kalan Akif Y. yaklaşık 150 metre ilerideki evine giderek ailesinden yardım istedi. Aile fertleri tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Akif Y., tedavi altına alındı. Polis, kaçan Y.S. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA