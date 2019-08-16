Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü

Samsun'da evinin anahtarını kapının arkasında unutunca eve girmek için balkona tırmanan genç kadın, düşerek hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi Nurgül K. (26), anahtarı dış kapının arkasında unutup kapıyı çekince anahtarın kapının arkasında olduğunu fark etti. Eve girmek için birinci kattaki balkona tırmanmak isteyen Nurgül K., bahçe duvarının üzerine çıkıp balkon duvarındaki atık su borusuna tutunmak isteyince boru kırıldı ve yere düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nurgül K., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA