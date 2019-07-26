Evini atölyeye çevirdi, hayalini gerçekleştirdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Zeki Çolak, köydeki evinin alt katını atölyeye çevirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Öğretmenlik mesleğinden 4 yıl önce emekli olan Çolak, kendi uğraşları sonucu ahşap oyma ve kabartma sanatın öğrendi.

Gölpazarı ilçesinde imkan bulamadığı için Küçüksusuz köyündeki evini atölyeye çeviren Çolak, neredeyse haftanın her günü buraya gelerek hem stresini atıyor, hem de sanatını icra ediyor.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap oyma ve kabartma sanatının dikkat ve sabır istediğini vurgulayarak, "Şimdiye kadar alüminyum folyo kabartması, buğday sapından tablo, kütüklerden gece lambası, saat yaptım. Bir ürünü en az iki günde bitiriyorum. Köydeki evimi atölyeye çevirdim. Çok güzel bir stres atma yöntemi. Hiç bir şey yapmadan aralarında dolaşsam bile kendime geliyorum. Ürünlerimin yüzde 25'ini hediye olarak veriyorum. Geri kalanını da isteyenlere satıyorum. Ticari amacım yok. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu bana yeter." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA