Evini yaktığı iddia edilen Ayvaz Özkan toprağa verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evini ateşe vermesinin ardından intihar ettiği iddia edilen Ayvaz Özkan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çöken çatının altında kalıp yanarak can veren Ayvaz Özkan'ın oğlunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda bekletiliyor.

Karacasu ilçesinde evini ateşe vermesinin ardından intihar ettiği iddia edilen Ayvaz Özkan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Vücudunun neredeyse tamamı yanan 10 yaşındaki çocuğunun cesedinin tespiti ise yapılacak genetik moleküler inceleme ile gerçekleştirilecek. İncelemenin sağlıklı olması açısından Gökhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, anne ve babadan alınan örneklerle karşılaştırılmasının ardından cenaze işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Ayvaz Özkan'ın cenazesi ise Palamutçuk Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Özkan'ın hapiste olan kardeşinin jandarma kontrolünde katıldığı cenaze namazında aile yakınları, Palamutçuk ve çevre mahalle sakinleri yer aldı. Palamutçuk Muhtarı Ali Yeligen, mahallelerinde ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını ifade ederken, üzüntülü olduklarını anlattı.

Kaynak: İHA