Evinin balkonundan düşen kişi sokak ortasında kanlar içinde bulundu!

Karaman'ın Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda vatandaşlar tarafından sokak ortasında kanlar içerisinde bulunan gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis ekiplerinin yaptığı incelemede ağır yaralı kişinin 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştüğünü belirledi.

Karaman'ın Mahmudiye Mahallesi 333. Sokak'ta sabah saat 11:30 sularında meydana gelen olayda 32 yaşındaki Çağlar Aydoğmuş, vatandaşlar tarafından sokak ortasında kanlar içerisinde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından üzerindeki kimlikten Çağlar Aydoğmuş olduğu tespit edilen ağır yaralı Çağlar Aydoğmuş'u ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları inceleme sonucunda 32 yaşındaki Çağlar Aydoğmuş'un 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip, düştüğünü saptadı.