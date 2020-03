Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

KARABÜK'te, Mehmet Can Koçak (21) evinin bodrum katında solucan gübresi üretiyor. Bir kasa solucanla işe başladığını söyleyen Koçak, şu an 3 milyona yakın solucan ile aylık yaklaşık 5 ton gübre elde ettiğini söyledi.

Karabük Kahyalar Köyünde yaşayan Mehmet Can Koçak, 2 yıl önce Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gördüğü sırada bir hocası solucan gübresi üretmesi konusunda tavsiyede bulundu. Evinin bodrum katında ufak bir alanda solucan gübresi üretmeye başlayan Mehmet Can Koçak, her geçen gün işini büyüttü. Mehmet Can Koçak şu an 3 milyon solucanı olduğunu ve ayda 5 ton gübre elde ettiğini söyledi.

Üniversitedeki hocasının verdiği fikri düşünüp 3 ay kadar araştırma yaptıktan sonra işe başladığını söyleyen Koçak, "Yaklaşık 2 yıldır bu iş ile uğraşmaktayım. Üniversite yıllarımda bir hocamın tavsiyesi ile başladım bu işe. Yaklaşık 2-3 aylık araştırmalarımın sonucunda bir kasa solucan ile başlamıştım. Şuan da yaklaşık 3 milyon solucanım var. Bu 3 milyon solucan ile ayda yaklaşık 5 ton gübre elde ediyorum." dedi.

Solucan gübresini kullananların çok memnun olduğunu, kilosunu 4 TL'den sattığını ifade eden Koçak, "Bunu kullanan üreticilerin hepsi üründen çok memnun. Geçen sene denemek için 3-5 kilo alan arkadaşlar, bu sene yaklaşık 100 kilo alıyorlar. Sebze ve meyvelerin üstündeki etkisi organik olduğu için çok fark ediliyor. Sebze ve meyvenin tadı bile daha farklı oluyor. Kimyasal madde kullanılmadığı için ürünler daha güzel yetişiyor. Diğer gübrelere göre kullananlarda elde edilen verim yaklaşık yüzde 70'e kadar artış olduğu gözlemleniyor. 2 yıllık önce bu ufak odada başlamıştım şimdi burası bana yetmez oldu. Daha büyük bir tesis kurup daha fazla verimle bu işi yapmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.

