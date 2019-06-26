Evinin eklentisini uyuşturucu bahçesine çeviren şahsa operasyon

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ev ile yanındaki metruk binada yaptıkları aramada kubar esrar ile 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İğde Mahallesi'nde bir şahsın, evinin yanındaki metruk binada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmaların sonucunda şahsın kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Jandarma, H.O.K. (55) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Evde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ile 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüphelinin evinin eklentisi olan metruk binadaki aramada ise ekili vaziyette 49 adet Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli H.O.K.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA