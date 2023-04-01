Evinin, iş yerinin tapusunu evde tutanlar dikkat! O tarihe kadar mutlaka yapılması gerekiyor: Yapmayan yandı

Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Gelir vergisi beyannameleri için son tarih yaklaşıyor, 31 Mart'tan önce beyannamenizi vermeniz gerekiyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, 2022 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Bu süreyi sakın kaçırmayın!





Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin ve Form Ba/Bs bildirimlerinin 31 Mart'ta sona eren verilme süresi, 5 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Ayrıca beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de aynı şekilde 5 Nisan'a kadar uzatıldı. Elektronik defter uygulamasına dahil olanların oluşturması ve imzalaması gereken e-Defterler ile Elektronik Defter Beratları da 7 Nisan Cuma gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gerekiyor.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresini uzattı. Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelerin süresi 5 Nisan 2023'e kadar uzatıldı. Bu kararla birlikte, beyanname verme süresi uzatılan mükellefler, vergi beyannamelerini belirlenen yeni tarihe kadar elektronik ortamda ya da vergi dairesi müdürlüklerine elden teslim edebilirler.

GİB tarafından yapılan açıklamada, beyannamelerini süresinde vermeyen mükelleflerin, vergi ziyaı cezasına maruz kalacakları ve gecikme faizi ödemeleri gerekeceği hatırlatıldı. Bu nedenle, beyanname verme süresi uzatılan mükelleflerin, yeni tarihleri dikkate alarak beyannamelerini zamanında ve doğru şekilde vermeleri önem arz etmektedir. Aksi takdirde, ödemeleri gereken cezaların ve faizlerin artması kaçınılmaz olacaktır. Mükelleflerin beyanname verme süresi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GİB'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.