Evinin terasında kendini astı

İZMİT'te yaşayan İsmail G. (36), evinin terasında kendini asarak, yaşamına son verdi.

İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan İsmail G., dün gece, evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı. İsmail G.'nin cansız bedeni eve gelen ailesi tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.

İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA