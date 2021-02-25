Evinin yanışını engelli oğluna sarılarak gözyaşları içinde izleyen Çılgın Sedat, 'Bomba atsan bu kadar olmaz' dedi

Geçtiğimiz gün Beylikdüzü'ndeki 3 katlı evinde 15:00 sıralarında yangın çıkan Çılgın Sedat, engelli oğluna sarılarak ağlayıp sinir krizi geçirmişti. Çılgın Sedat adıyla bilinen Sedat Kapurtu'dan yangınla ilgili açıklama geldi. Gazetecilere konuşan Kaputu, "Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz" dedi.

Çılgın Sedat ve ailesinin yaşadığı zor anlar kameraya yansımış, 7'den 70'e herkesi üzmüştü. Evinde yangın çıktığı sırada dışarıda olan Kapurtu, haberi alır almaz eve gelmiş ve yangını gözyaşlarıyla uzaktan izlemişti.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, “Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki 'ben burada olsaydım böyle olmayacaktı' diyorsun. Ama tabii ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabii ki çok zor." dedi.

'ZATEN KORONADAN DOLAYI SIKINTILI SÜREÇTEYİZ'

Yangın sırasında en çok ailesi için endişelendiğini de ifade eden Kapurtu sözlerine “Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni." şeklinde devam etti.

'CEBİME PARA KOYUP GİTTİLER'

Ünlü şarkıcı, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. 'Rahatınıza bakın' dediler. Her yerden insanlar arıyor. Bunun partisi yok, herkes birlik olmuş. Tek yumruk gibi böyle herkesin araması çok güzel. Dün Saadet Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç daha önce görmedim, tanımıyorum. Cebime para koyup gittiler." dedi

2016'da ünlü sanatçı Çılgın Sedat'ın sahibi olduğu bir mekanda da yangın çıkmıştı.