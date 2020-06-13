Evinizin enerjisini sağlayın

Güzel fikirler, "yaşayan evler'in olmazsa olmazıdır. Bazen tek bir güzel fikir, evinizin görünümünü tamamen değiştirebilir, ona yepyeni bir hava katabilir, aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıracak çözümler sunabilir.

Birbiriyle alakasız görünen parçalar etnik dekorasyon stilinde iddialı ve güzel bir uyum oluşturabilir. Divona Home iç mimarı Berika Kıvanç, "Ev dekorasyon önerileri renklere oynamayı baz alır, zıt ya da tamamen tonsürtona odaklanmalısınız. En sevdiğiniz renk yeşil ise yeşil koltuk takımı, mint yeşili halı ve zeytin yeşili duvar rengi ile bütünlük sağlayın. Aksesuarlarınız için metalik renkler seçin. Tona asalet katmak isterseniz bordo ile eğlence katmak isterseniz kırmızı ile, romantizm katmak isterseniz mor renk ürünler ile kombinleyin.

Her mobilyanız aynı tarz, tek düze olmak zorunda değil, 3'lü koltuğunuz İskandinav model olsun, tekli koltuklarınızda daha modern tasarım tercih edin. Modelleri karıştırın, renkleri birbirine yakıştırın" dedi.

Berika Kıvanç, duvarların tüm iç mekanın arka planı olduğunun altını çizerek, "Çok fazla alanı kaplarlar, bu yüzden tasarım yaparken, duvarların tasarımının her ayrıntısını düşünmeniz gerekir. Duvar kağıdı ya da boya malzemesinin renk ve dokularının yanlış seçimi, mobilya ve aksesuarların renkleriyle uyumsuzluğu, demode mobilyalar ve dekor elemanları ev dekorasyonunuzu mahvedebilir. Ev dekorasyon fikirleri modern çağın ihtişamını yansıtmalıdır. Seçeceğiniz duvar rengini, mobilyanıza, halıya ve perdeye uygun şekilde yenileyin! Bu zevkli ve az maliyetli bir seçim olacaktır. Her duvarı farklı renge boyayabilirsiniz. Özellikle uzun bir odaya sahipseniz bir duvarı açık renk doğal taş ile kaplayabilirsiniz" dedi.

Oturma odalarında muhteşem kırmızı ve göz alıcı griyi birleştiren modern takımların evlere sıcak bir atmosfer sunacağını dile getiren Kıvanç, "Duvarlarınız beyaz olsa bile takımın eşsiz tasarımı zamansız güzelliktedir ve zamanla değişen ev dekorasyon fikirlerinizi uyguladığınızda modern havasını koruyacaktır. Yatak odasını renklendirmek için ihtiyacınız olan duvar renginize zıt tonlarda olan bir takım seçmektir. Beyaz mobilya seçtiyseniz, koyu gri, kırmızı, yeşil, lacivert duvarlarla göz alıcı bir tarz oluşturabiliriniz. Küçük dokunuşlar dekorasyon danışmanlığı alanında çok yaygındır. Tekli koltuğunuzun yanında güzel bir lambader konumlandırabilirsiniz. Şık küçük puflar cam kenarını hareketlendirmek için idealdir. Tasarımınız modern ise kırmızı ve fuşya renklerinde küçük sandalyeler, çok güzel görünecektir. Ayrıca ortamı neşelendirmek için farklı tarzda aynalar ile duvarları süsleyebilirsiniz. Evin girişine konumlandıracağınız dolaplı tabureler eve girdiğiniz anca havanızı değiştirecektir" dedi.

Kaynak: İHA