Eviye Sifonu ne demek, TDK'ya göre Eviye Sifonu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eviye sifonu ne demek? Eviye sifonu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eviye sifonu kelimesi. Peki eviye sifonu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eviye sifonu nedir, eviye sifonu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EVİYE SİFONU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eviye sifonu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eviye sifonu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutfaklarda bulaşık yıkamaya yarayan teknenin altına konan ve pis suları ana atık su kanalına aktaran araç

