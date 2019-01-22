Evkur Yeni Malatyaspor, Bifouma'yı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı takım, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi elinde olan Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bifouma'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
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DHA
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