İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Kebano ve Aboubakar ile görüşüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Fransız Neeskens Kebano ile santrfor Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham'da buldu. Sarı kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano ve forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor.

Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.