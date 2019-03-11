Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin bugün yapmış olduğu örüşme neticesinde, Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA