Evladı dağa kaçırılan baba: “HDP ile CHP’nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir”

MUŞ – Oğlu yaklaşık 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan Şemsedin Özcan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Asker her zaman bizim yanımızda köylüye destek oluyor. HDP ile CHP'nin...

İhlas Haber Ajansı
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Evladı dağa kaçırılan baba: “HDP ile CHP’nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir”

MUŞ (İHA) – Oğlu yaklaşık 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan Şemsedin Özcan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Asker her zaman bizim yanımızda köylüye destek oluyor. HDP ile CHP'nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir" dedi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemine bu hafta da devam etti. Ayrıca çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulunarak "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren ve HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalında sarf ettiği "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" cümlelerine tepki gösterdi.

Bulanık ilçesine bağlı Hoşgeldi köyünden gelerek eyleme katılan Ayhan Karakaya, 2014 yılında kız kardeşinin İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kız kardeşi için eylem yaptığını dile getiren Ayhan Karakaya, "Bulanık'ın Hoşgeldi köyünden geliyorum. Kız kardeşim için buradayım. Bir an önce eve gelmesini bekliyoruz. Devletimiz her türlü kolaylığı sağlıyor. 2014 yılında kız kardeşimi kandırıp dağa götürdüler. 8-9 yıldır haber alamıyoruz. Bir an önce dönmesini bekliyoruz. Kız kardeşimi HDP'den istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce oğlu kandırılarak dağa kaçırılan baba Şemsedin Özcan da Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "7 yıl oldu HDP ve PKK benim çocuğumu götürdü. HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuğuma sesleniyorum gelin teslim olun. CHP Milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atıyor. Diyorlar ki, "asker köylüyü götürüp helikopterden atıyor', yalandır. Onlar köylüyü mahvetti. Asker her zaman bizim yanımızda, köylüye destek oluyor. HDP ile CHP'nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir. Onlar köylüye zulüm edip askeriyenin üstüne atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Evladı dağa kaçırılan baba: “HDP ile CHP’nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir”

Evladı dağa kaçırılan baba: “HDP ile CHP’nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir”

Evladı dağa kaçırılan baba: “HDP ile CHP’nin hiçbir farkı yok, ikisi de aynı çizgidedir”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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