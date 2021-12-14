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Evladüiyal ne demek, TDK'ya göre Evladüiyal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Evladüiyal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Evladüiyal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Evladüiyal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Evladüiyal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Evladüiyal ne demek, TDK'ya göre Evladüiyal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Evladüiyal ne demek? Evladüiyal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi evladüiyal kelimesi. Peki evladüiyal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre evladüiyal nedir, evladüiyal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EVLADÜİYAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Evladüiyal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Evladüiyal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre evladüiyal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoluk çocuk, ev halkı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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