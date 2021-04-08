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  3. Evlat katili oldu! Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Evlat katili oldu! Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Ailevi meseleden çıkan tartışma bir aileyi darmadağın etti. Kilis'te meydana gelen olayda bir kişi oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü.

Evlat katili oldu! Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Bir anlık öfkeyle elini kana buladı. Kilis'te meydana gelen olayda bir adam ailevi mesele yüzünden tartıştığı oğlunu öldürdü. 

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir kişi oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre Ü.D. (50), ailevi mesele yüzünden tartıştığı oğlu Yusuf Dönmez'i (27) Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Dönmez, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ü.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Evlat katili oldu! Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Evlat katili oldu! Oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

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