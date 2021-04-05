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Evlat nöbetindeki acılı ailelerden HDP'ye çağrı: Çocuklarımızı geri versinler!

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 581'inci gününe girdi.

Evlat nöbetindeki acılı ailelerden HDP'ye çağrı: Çocuklarımızı geri versinler!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 581'inci gününe girdi.

EVLAT NÖBETİNDE 581 GÜN GERİDE KALDI

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 581'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için 581 gündür eylemde yer alan Nihal Çiftçi, evladından hiçbir şekilde haber alamadığını söyledi.

Çiftçi, "Oğlum 2012 yılında 14 yaşında lise birinci sınıf öğrencisiydi ve okula gönderdim gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Ardından oğlumu HDP'lilerin kandırdığını ve dağa kaçırdığını öğrendim. Bende HDP'ye tepki ortaya koymak için buradayım. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Bizim buraya gelmemiz PKK'nın iç yüzünü de göstermiş olduk ve yeni çocukların dağa kaçırılmasını engellemek için de buradayız. Oğluma çağrım ne olur gelsin, geri dönsün ve devlete teslim olsun. Bizim devletimiz çok büyüktür, merhametlidir ve affedicidir. Ne yapmışsa yapmış olsun gelsin devlete teslim olsun" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Evlat nöbetindeki acılı ailelerden HDP'ye çağrı: Çocuklarımızı geri versinler!

Evlat nöbetindeki acılı ailelerden HDP'ye çağrı: Çocuklarımızı geri versinler!

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