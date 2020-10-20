Evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmişti! HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma açıldı

Son dakika haberi... Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere yönelik hakaret içerikli sözler kullanan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma açıldı.

NE OLMUŞTU?

Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek” diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler. Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.