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Evlat nöbetindeki annenin acı isyanı: "Evladımın eli kalem tutuyordu, silah verdiler"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 603'üncü gününe girdi.

Evlat nöbetindeki annenin acı isyanı: "Evladımın eli kalem tutuyordu, silah verdiler"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 603"üncü gününe girdi. Evlatları kaçırılan annelerin çağrısı üzerine Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Levent, "Yaklaşık 2 yıldır Fadime'min peşindeyim, burada bu çadırdayız. Yavrumu almadan da gitmeyi düşünmüyorum, ister bizi öldürsünler, isterse de ne yaparlarsa yapsınlar ben Fadime'mi istiyorum. Kızım için buradayım tüm annelerin evlatlarını versinler, ne istediler acaba bizim çocuklarımızdan. Bizim çocuklarımız gariban karıncaları bile incitmezdi, okuyup bana bakacaktı, eli kalem tutuyordu, silah verdiler, o silahları kendi evlatlarına versinler. Bizim çocuklarımızın suçu ne, kadın ve insan hakları diyorlar, mağaralara mı götürmek insan ve kadın hakları. Bizim çocuklarımız mağaralarda nasıl hayat geçiriyorlar? Bizim çocuklarımızı bıraksınlar biz onları istiyoruz. Fadime'm yeter artık bu hasret kaç gel, arkadaşlarının ellerinden tutun hepiniz gelin" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Evlat nöbetindeki annenin acı isyanı: "Evladımın eli kalem tutuyordu, silah verdiler"

Evlat nöbetindeki annenin acı isyanı: "Evladımın eli kalem tutuyordu, silah verdiler"

Evlat nöbetindeki annenin acı isyanı: "Evladımın eli kalem tutuyordu, silah verdiler"

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