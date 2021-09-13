Evlat nöbetindeki babanın Ahmet Davutoğlu'na sitemi: "Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız!"

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun evlat nöbeti sırasında bir baba ile yaşadığı gerginlik, tartışmayı da beraberinde getirdi. HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya verdiği cevapla sinirlerin gerildiği o konuşma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, ailelerin tepkisiyle karşılaştı.

''O AYRI BİR ŞEY''

Konuşma esnasında bir babanın 'HDP kapatılmasın mı?' sorusuna 'O ayrı bir şey' cevabını veren Davutoğlu'na ailelerden büyük tepki geldi.

''SİZ BİR GÜN BU AİLELERE SAHİP ÇIKMADINIZ''

Davutoğlu'nun çıkan tartışma devam ederken söz arası "Onlara sahip çıktık, başbakanken ağırladım ben onları." demesi vatandaşın "Siz bir gün bu ailelere sahip çıkmadınız." sözleriyle tepki çekti.