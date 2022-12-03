Evlat nöbetine 334. aile olarak Bedrettin Dağ'ın annesi Arife Dağ katıldı

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 188 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ederken, nöbete bir aile daha katılarak, evlat nöbetindeki aile sayısı 334'e yükseldi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 188'inci gününde devam ediyor.

AİLELERİN DİRENİŞİNE 334. AİLE OLARAK BEDRETTİN DAĞ'IN ANNESİ ARİFE DAĞ KATILDI

Ailelerin direnişine 334. aile olarak Bedrettin Dağ'ın annesi Arife Dağ katıldı. Diyarbakır'da 2014 yılında 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan Bedrettin Dağ için eyleme katılan anne Ayfer Dağ, evladına seslenerek "teslim ol" çağrısı yaptı. Anne Dağ, "Benim oğlumu kandırıp götürdüler oraları bilmiyordu. Hiç konuşamadık aramadı, kaç yıldır gitti inşallah gelir bizi duyar. Oğlum gelene kadar burada oturacağım onun gelmesini istiyorum" dedi.