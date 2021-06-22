"Evlenmeden olmaz" dedi! Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Şeyma Subaşı, uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıklarındayken sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak hamile olduğunu ve düğünü ertelemeyi düşündüklerini açıkladı.

"DEDİKODULAR DOĞRU"

Şeyma Subaşı paylaşımında, “Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI

Subaşı her defasında hamilelik iddialarını kesin bir dille yalanlayarak Türk basınını suçlayan paylaşımlar yapıyordu.

"Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyen Subaşı hamilelik haberini Instagram hesabından duyurmasıyla herkesi şoke etti.

Öte yandan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafına, "Bugün sağlıklı besleneyim...Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar. Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" notunu yazmıştı.