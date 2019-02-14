Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde 35 çift evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçti.

Tekirdağ'da evliliklerinin özel bir güne denk gelmesi için başvuruda bulunan 9 çiftin nikahları, Süleymanpaşa Belediyesi nikah memuru Serap Besli tarafından kıyıldı.

Nikahları kıyılan çiftlerden Kenan Baba, evlenmek için 14 Şubat gününü özellikle seçtiklerini söyledi.

Kenan Baba ile dünya evine giren Ezgi Baba da böyle anlamlı bir günde evleniyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.



-Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de başvurunun yoğun olması nedeniyle toplu nikah töreni düzenlendi.

Sevgililer Günü'nde "evet" demek isteyen 26 çiftin nikahını, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli kıydı.

Sevmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu belirterek, çiftlere mutluluk dileyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sevgi bir insanın başka insanlara, doğaya ve çevreye karşı beslediği duyguların bütünüdür. Sevgi emektir. Sevgi paylaşmaktır. Bu yüzden biz de her şey sevgiyle başlar diyoruz." diye konuştu.

Dünya evine giren çiftlerden Fatmanur Kaynarçalı ile Okan Kaynarçalı çifti de sosyal medyada tanışarak birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

Nikah töreninin ardından çiftler, ince saz eşliğinde dans etti.

Kaynak: AA