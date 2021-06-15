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Evlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor!

Evlenmek isteyen ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere devlet eli uzanıyor. Hükümet, yuva kurmak isteyen gençlere 350 milyon TL tutarında maddi destek sağlayacağını açıkladı. 'Evlenme ödeneği' adı altında verilecek çeyiz parası, yeni evlenecek gençlere ilaç gibi gelecek. İşte çeyiz hesabının tüm detayları...

Evlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor! 1114

Evlilik planları yapan ancak maddi durumu buna elverişli olmayan gençlere devlet desteği haberi, tüm evlilik düşünürleri heyecanlandırdı. Yuva kurmak isteyen ancak maddi sıkıntıları nedeniyle bu planlarını erteleten gençlere sağlanan çeyiz hesabına, 350 milyon TL katkı sağlayan hükümet, yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmadığını da açıkladı. 