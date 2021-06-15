Evlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor!
Evlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor!
Evlenmek isteyen ancak maddi sıkıntı yaşayan gençlere devlet eli uzanıyor. Hükümet, yuva kurmak isteyen gençlere 350 milyon TL tutarında maddi destek sağlayacağını açıkladı. 'Evlenme ödeneği' adı altında verilecek çeyiz parası, yeni evlenecek gençlere ilaç gibi gelecek. İşte çeyiz hesabının tüm detayları...