Evlenmek isteyen gençlere müjde: Devletten 'yuva kurma' desteği... Aylık gelirin 24 katı kadar veriliyor!

Evlilik planları yapan ancak maddi durumu buna elverişli olmayan gençlere devlet desteği haberi, tüm evlilik düşünürleri heyecanlandırdı. Yuva kurmak isteyen ancak maddi sıkıntıları nedeniyle bu planlarını erteleten gençlere sağlanan çeyiz hesabına, 350 milyon TL katkı sağlayan hükümet, yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmadığını da açıkladı.