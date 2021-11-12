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Evlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettiler

Pakistan'da evlenmelerine izin verilmeyen Mukaddas ve Adnan çifti zehir içerek intihar ettiler. Çiftin bu kararı almasında Mukaddas'ın başka biriyle evlendirilmek istenmesinin rol oynadığı ifade edildi.

Evlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettiler

Pakistan'da birbirlerini severek evlenmek isteyen Mukaddas ve Adnan çiftine aileleri izin vermedi. Mukaddas'ı ailesi başka biriyle evlendirmeye karar verince çift, hayatlarına son vermeye karar verdiler. Mukaddas evlendirilmeden önce çift 7 Kasım günü aldıkları zehirli maddeyi yutarak intihar ettiler. Hastaneye götürülen çift, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Evlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettiler

KADINI AİLESİ BAŞKA BİRİYLE EVLENDİRMEYE ÇALIŞTI

Polise göre, Mukaddas ve Adnan  çifti birbirlerine aşık olmasına karşın Mukaddas'ın ailesi onu başka biriyle evlendirmeye çalıştı.

KAVUŞAMAYAN ÇİFTLER İNTİHAR ETMİŞLER

Öte yandan 2016'daki benzer bir vakada, Sargodha şehrinde genç bir çift, birliktelikleri ebeveynleri tarafından reddedildikten sonra zehir içerek intihar etti.

Daha sonra 2017'de Gujranwala şehrinde evli olmayan genç bir çift hareket halindeki bir trenin önüne atladı.

Evlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettiler

Tayfun Altuntaş
Editör
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