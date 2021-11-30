Evlerdeki kameralar hacklendi! ilişkiye girenlerin görüntüleri pornografik sitelere parayla satıldı! İçlerinde günün 24 saati canlı izlenen yayınlar da var!

Güney Kore'de bir hackerın evlerdeki kamera sistemlerini hacklediği ve çaldığı görüntüleri pornografik sitelere para karşılığı sattığı tespit edildi.

Güney Kore’de polis, hackerın ev güvenlik kameralarına ve diğer “akıllı” cihazlara erişim sağlamanın yollarını bulduğunu ve insanların çıplakken veya seks yaparken görüntülerini çalarak çevrimiçi sitelere sattığını ortaya çıkardı. Bu durum, kablolu ve internete bağlı olarak çalışan ev aletlerinin siber suçlara karşı savunmasızlığını da ortaya koydu. Teknoloji sitesinin muhabiri kendisini potansiyel bir müşteri gibi tanıttıktan sonra bilgisayar korsanını deşifre etti. Korsanın yüzlerce apartman kompleksine ait görüntülere sahip olduğu ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanının internetin yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen alanı olan dark web üzerinden görüntüleri sattığı belirlendi.

Güney Kore’nin yeni dairelerinde ışık, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve klima gibi cihazlar internet üzerinden kontrol edilebilirken, bazı evlerde de son teknoloji güvenlik kameraları yer alıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kim Nam-seung South China Morning Post’a yaptığı açıklamada “Bu olay, bilgisayarlar veya cep telefonları yerine ev cihazlarının saldırıya uğraması ve ev mahremiyetinin büyük ölçüde ihlal edilmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekiyor” dedi.

BİNLERCE KİŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ CANLI OLARAK İZLENDİ

2019’da polis, düzinelerce Güney Kore otelinde gizli kameralara sahip pornografik görüntüleri kaydeden bir çeteyi çökertirken, bin 600 kişinin müstehcen görüntülerinin de ortaya çıkmasına engel olmuştu.

Yapılan baskında, 30 otelin odalarında küçük kameralar bulundu. Saç kurutma makinelerinin, duvar prizlerinin ve TV setlerinin içine gizlenen kameralar görüntüleri kaydederken, günün 24 saati çevrimiçi olan bir web sitesi aracılığıyla bireylerin ve seks yapan çiftlerin görüntülerini yayınlamak için kullanıldı.