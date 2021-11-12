Evleri 16 günde 17 kez yandı! Esrarengiz evdeki sır bir türlü çözülmüyor! Evlerinin incelemesi için Diyanet'ten yardım istediler!​​​​​​​

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple sürekli olarak yangınlar çıkıyor.

1 haftada 6 kez yanması ile gündeme gelen evde, esrarengiz yangınlar devam ediyor. 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

EVDE NÖBET TUTUYORLAR

Dadaylı ailesi, yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi. Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu. Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirdi.

“ÇIKAN YANGINLARI KENDİ İMKANLARIMIZLA SÖNDÜRÜYORUZ”

İlk yangının 27 Kasım'da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu yana her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık. Evimizde çıkan küçük çaptaki yangınlara da bizler itfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz. Bütün eşyalarımız, elbiselerimiz, çoraplarımıza varana kadar her şey yandı. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Maddi durumumuz yok. Sokak aracın içerisinde nöbet tutuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, sadece çıkan yangını hemen söndürmeye çalışıyoruz. Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

“YANMADIK HİÇ BİR ŞEY KALMADI, ÇORABIMIZA VARANA KADAR HER ŞEY YANDI”

Evlerinde hiçbir eşyalarının kalmadığını söyleyen Ahmet Dadaylı, “Evimizde hiçbir şey kalmadı. Çorabımıza varana kadar yandı. Televizyon, buzdolabı, çekyat, koltuk, yatak, yorgan evde ne varsa hepsi yandı. Artık ayağıma giymeye çorabım dahi kalmadı. Devlet büyüklerimizden, hayırsever vatandaşlarımızdan bir yardım talep ediyoruz. Oturacak evimiz yok, evi yeniden yaptıracak gücümüz yok. Çiftçilik yapıyorum, aylık normal bir kazancımda yok. Şaşırmış durumdayız. Ev görüldüğü üzere her yeri yandı. Odalar kapkara oldu, camlar yandı, odalar is oldu. Koltuklarımız, halılarımız yandı, artık yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“DİNAYET'TEN HOCALARIMIZ GELSİN, BİR İNCELEMEDE BULUNSUN”

Evlerinin sürekli yandığını belirten ev sahibi Mehmet Dadaylı ise “Bu odada otururken karşı oda yanıyor. Orayı söndürüyoruz, bu sefer bu oda yanıyor. Burayı söndürüyoruz, samanlık yanıyor. Samanlığı söndürüyoruz, ahır yanıyor. Ahırı söndürüyoruz bu sefer evin dış cephesi yanıyor. Artık elimizde, evimizde hiçbir şey kalmadı. Bütün eşyalarımız yandı. Tek isteğimiz Diyanet İşleri Başkanlığından hocalarımız gelsin, bir inceleme de bulunsun. Artık bizler bu evde duramaz olduk. Sürekli bir yerler yanıyor. Hep panik içerisinde, diken üstünde duruyoruz” ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Öte yandan, jandarma ekipleri de sık sık yangınların çıktığı bölgeye devriye görevi atarak incelemelerde bulunuyor.