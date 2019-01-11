Evleri ve damları sular altında kaldı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Nif Çayı'nın taşması sonucu büyük bir felaketin kıyısından dönüldü. Subaşı Mahallesi Kümeevler bölgesinde yaşayan ve hayvancılık yapan çok sayıdaki vatandaş korku dolu anlar yaşayarak ölümle burun buruna geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 gündür şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağış Nif Çayı kenarında hayvancılık yapan çok sayıdaki aile ölümle burun buruna geldi. Subaşı Mahallesi Kümeevler bölgesinde Nif Çayı kenarında yaşayan birçok aile çayın taşması sonucu zor anlar yaşadı. Evlerini su basan ve hayvanları damlarda mahsur kalan vatandaşa itfaiye ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri yardım etti. Çay seviyesinin yükselmesiyle taşkın sular evlerin içine dolmaya başladı, panik yapan bazı vatandaşlar evlerinden kaçarken bazıları da hayvanlarını kurtarmak için mücadele etti. Evi su basan Başboğa ailesi yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlattı. Ev sahibi Nurcan Başboğa, "İşte halimiz ortada, sabahtan beri herkese ulaşmaya çalıştık ancak sonuç alamadık. Evimizi su bastı, hayvanlarımız telef oldu, 5 koyunum suya kapılıp gitti, Kürt kardeşlerimiz diyen devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.

Bölgeye polis, jandarma, belediye ve itfaiye ekipleri intikal ederken mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Bölge sakinleri yapılan İstanbul yolunun altındaki Çay yatağına küçük künklerin konduğunu ve bu künklerin suyu karşı yeterli gelmediğini, bu nedenle taşkınların oluştuğunu iddia etti.

Gözyaşlarını tutamadı

Uzun yıllardır o bölgede ikamet eden ettiğini ifade eden Şehmus Başboğa yaşadıklarını karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye gelen ve çalışmaları yerinde takip eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Şehmus Başboğa'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken Başboğa gözyaşlarına hakim olamadı ve gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Başkan Şirin, "Durumdan haber aldığımız anda bölgeye ekiplerimizi yönlendirdik. Allah daha beterinden korusun, 2 gündür aralıksız devam eden bir sağanak yağmur var. Ekiplerimiz tam zamanlı olarak sahada taşkınlara ve baskınlara karşı alarm durumda" dedi.

Kaynak: İHA