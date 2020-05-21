Evleri yanan Karameşe ailesi yardım bekliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında 9 kişilik Karameşe ailesi evsiz kaldı. Kendilerine geçici olarak ev kiralanan aile hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesine bağlı Yenimahalle'de dün gece sobanın üzerindeki sütün taşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bilal ve Salih Karameşe'ye ait ev çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının izleri hava aydınlandığında daha da net ortaya çıktı. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan ile birlikte yanan evde incelemelerde bulunarak aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ciğer, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baktık, evde çok yaşanacak bir durum kalmamış. Dün akşam sobadan kaynaklanan yangında evin tamamı hemen hemen yanmış. Tek sevindirici olan taraf şu ki, 9 kişi yaşıyor bu hanede, bu 9 kişi içerisinde herhangi birine bir zarar gelmemesi bizim tesellimiz oldu. Tabi bundan sonraki süreçte biz Kızılay olarak ailemizin hem barınma hem de evin yeniden dizayn edilmesi ve belli bir süre kirada kalması durumunda yardımlarımız olacak. Yine aileye bu süreç içerisinde her türlü nakit ve gıda yardımında da bulunacağız." dedi.

Mağdur olan ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösteren Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan bu tür mağduriyetlerin bir daha yaşanmamasını istedi. Erdoğan, "Öncelikle yangının çıkış sebebi soba kaynaklı. Daha sonra dışarıda olan odunlara bulaşıyor. Odunlardan kanepe, kanepeden de dolayısıyla yukarıya yükselmeye başlıyor. Bize haber geldiğinde Biz 112'yi ve jandarmayı aradık, jandarma geldi hemen kontrol sağladı. Ama beldemizde itfaiye olmaması sebebi ile geç kalındı. TTK sağ olsun geldi yardımcı oldu, nihayetinde ev bu duruma geldi. Ev kesinlikle kullanılacak durumda değil. Afet geldi raporları tuttu, Kızılay zaten göründüğü gibi yanımızda. Devletin bütün kurumları hazır şu anda bir an önce aileyi yerleştirelim diye. Biz de şimdi bay-pass planı yaptık. Hemen bulunduğumuz mahallede boş bir ev bulduk kiraladık. Eşyalar konusunda birkaç yer ile görüştük, eşya verecekler geçici bir süre için. Yardım toplama gibi bir girişimimiz var. Kaymakamımız ile görüştük bir komisyon oluşturduk bu şekilde para toplayacağız gelen yardımları alacağız ve aileyi ayakta tutmaya çalışacağız." dedi.

Evi yanan Naciye Karameşe ise herkesten yardım beklediğini belirtti. Karameşe gazetecilere yaptığı açıklamada "Ben aslında hastanedeydim eşimi bekliyordum. Gelin sobayı yakmış üstüne sütü koymuş. Küçük çocukları var, balkonda yakıyor bu sobayı içeri girince çocuklara bakmaya süt taşıyor, çekyat vardı oraya düşüyor ve tutuşuyor. O evden dışarı geldiğinde ateş zaten çoğalmış o yana bu yana gitmiş kurtarayım diye ama kurtaramamış. Kollarına ateşler gelmiş. Kurtaramayınca çocukları atmış dışarı. Anlatması bana böyle. Birden tutuştuğu gibi sıcak var hemen gitmiş zaten. İki dakika daha evin içerisinde kalsalardı, üçü de yanacaktı çıkamayacaktı. Ben hastanede duydum, geldiğimde yanmış bitmişti. Herkesten ben yardım bekliyorum, başkanımdan yardım bekliyorum. Edenden de edemeyenden de Allah razı olsun. Şimdi ev kiralanmış muhtarımız yardımcı oldu." diye konuştu.

Kaynak: İHA