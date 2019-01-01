Evleri yanan Suriyeli aile, yılın ilk günü sokakta kaldı

Başkentte doğalgaz patlaması sonucu evleri yanan Suriyeli aile, yılın ilk gününde sokakta kaldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı doğalgaz patlaması yaşandı. Alevler içinde kalan evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişinin yardımına komşuları yetişti. Komşuların yardımıyla evde bulunanlar dışarı çıkarılırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hızır acil ekiplerinde bulunan sağlık görevlileri yangından kurtulan ev sakinlerine müdahale etti. Yılın ilk günü Ankara'nın dondurucu soğuğunda evleri yanan ailenin fertlerinde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA