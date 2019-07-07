Evlerindeki yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, çıkan yangında iki katlı evlerinde mahsur kalan Mehmet Ali Duran (80) ve eşi Saniye Duran (77), itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarıldı. Duran çifti, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Duran'a ait iki katlı evin çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede büyüyüp alt kata sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkıp müdahale ederken, bir yandan da içerde mahsur kalan Mehmet Ali Duran ve eşi Saniye Duran'ı kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen ve baygın olan Duran çifti, olay yerindeki ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Duran ve eşi Saniye Duran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

DHA