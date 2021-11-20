Evlerinden "intihar edeceğiz" diye çıkıp cesetlerine ulaşılan kardeşlerin intihar sebepleri belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde evlerinden "intihar edeceğiz" diyerek çıkan ve ertesi gün Bursa'nın İznik Gölü'nde cansız bedenlerine rastlanılan iki erkek kardeşin, intihar nedenleri belli oldu. Abi kardeşin, kripto parada ettikleri zarar yüzünden canlarına kıydıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz gün, Bursa'nın Kestel ilçesinde, Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşler, evlerinden çıkarken "biz İznik Gölü'nde intihar etmeye gidiyoruz" diyerek ortalıktan kaybolmuşlardı. O saatten itibaren haber alınamayan ikilinin, ertesi gün sabah saatlerine doğru İznik Gölü'nde cansız bedenlerine rastlanıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan abi kardeşin intihar nedenleri de belli oldu.
KRİPTO PARA BATINCA, CANLARINA KIYDILAR
Evlerinden intihar etmek için ayrılan kardeşlerin, bir süre önce yüklü miktarda kripto paraya girdikleri öğrenildi. Yatırdıkları paranın değerini kaybettiğini gören kardeşler işin içinden çıkamayarak, çözümü intihar etmekte buldular. Yürek yakan intihar nedeni ailesi tarafından açıklandı.