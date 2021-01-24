Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

ABD'nin dördüncü en kalabalık nüfuslu şehri Dallas'ta yaşanan akıllara durgunluk veren olayda, ev ve işyerlerine güvenlik kamerası yerleştiren Telesforo Aviles adında bir erkek, ev sahiplerinden beğendiği kadınların görüntülerini bilgisayarına yönlendirdi. Sapık adam kadınları tam 4. buçuk yıl boyunca çıplak bir şekilde ve cinsel ilişkiye girdikleri sırada canlı olarak izledi.

200 KADINI DEFALARCA İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aviles'in dört buçuk yıl içinde 200 kadını 9.600 kez izlediği belirtildi. Polis, Aviles'in kadınları güvenlik kamera sistemini test etmek için giriş izni alarak kandırdığını söyledi. Olayın ortaya çıkmasından sonra kadınların çoğu şirketten davacı oldu.

FBI OLAYA EL ATTI

Şirket ise Aviles'in gerekli cezayı alması için FBI ve diğer yetkililer ile çalışmaya başladı. Suçlu bulunması durumunda Aviles en az beş yıl hapis cezası alacak.