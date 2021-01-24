Beklenen haber geldi: Saldırıya uğrayan gemi Gabon'a demir attı!Sinan Akçıl'dan flaş açıklama: "Aşk ateşinden yanıyorum"Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: Gemi limana yanaşır yanaşmaz botlarla gideceğiz!İstanbul'da beklenen yağışlar geri geldi!Survivor'da bir diskalifiye daha! Survivor'dan kim diskalifiye oluyor?Herkes dört gözle bekliyor: İşte restoran ve kafelerin açılması için gerekli şartlar!İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlayan magandalar terör estirdi!Survivor'da sular durulmuyor! Acun Ilıcalı'dan yine bir diskalifiye açıklamasıEvlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izlediFederasyonun ana statüsü değişiyor: TFF'ye bağlı kurullar bağımsızlık yolunda!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

Dallas'ta güvenlik kamerası satan bir şirketin görevlisi, evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan çekici bulduklarının görüntülerini bilgisayarına yönlendirerek kadınları çıplak bir şekilde ve cinsel ilişkiye girdikleri sırada canlı olarak izledi.

Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

ABD'nin dördüncü en kalabalık nüfuslu şehri Dallas'ta yaşanan akıllara durgunluk veren olayda, ev ve işyerlerine güvenlik kamerası yerleştiren Telesforo Aviles adında bir erkek, ev sahiplerinden beğendiği kadınların görüntülerini bilgisayarına yönlendirdi. Sapık adam kadınları tam 4. buçuk yıl boyunca çıplak bir şekilde ve cinsel ilişkiye girdikleri sırada canlı olarak izledi.

200 KADINI DEFALARCA İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aviles'in dört buçuk yıl içinde 200 kadını 9.600 kez izlediği belirtildi. Polis, Aviles'in kadınları güvenlik kamera sistemini test etmek için giriş izni alarak kandırdığını söyledi. Olayın ortaya çıkmasından sonra kadınların çoğu şirketten davacı oldu.

Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

FBI OLAYA EL ATTI

Şirket ise Aviles'in gerekli cezayı alması için FBI ve diğer yetkililer ile çalışmaya başladı. Suçlu bulunması durumunda Aviles en az beş yıl hapis cezası alacak.

Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan beğendiklerinin cinsel ilişki görüntülerini izledi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT