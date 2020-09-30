Evli komşusuyla yasak aşk yaşayan Cengiz Koraltan'a meydan dayağı

Esra Erol'un sunduğu programda gündeme gelen ve büyük tepki çeken skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kendisinden 28 yaş küçük evli komşusuyla ilişki yaşayan ve bir çocuk sahibi olan 55 yaşındaki Cengiz Koraltan Aydın'ın Nazilli ilçesinde evini taşıdığı sırada 8-9 kişilik grup tarafından tekme tokat dövüldü. Darbedilen Cengiz Koraltan, hastaneye kaldırıldı.

Bir televizyon programına katılan Esra Karakuş'un (27) eşi Ferdi Karakuş,, iki çocuk annesi eşinin evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi.

EVİNİ TAŞIMAYA KARAR VERDİ

Yapılan araştırmalar sonucu genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine Karakuş çiftinin çocuklarına yapılan DNA testinde babalarının komşu Karoltan olduğu ortaya çıktı. Kuyucak'ta yaşayan Koraltan programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi.

2 ARAÇLA DÖVMEYE GELDİLER

İddiaya göre Cengiz Koraltan, bugün saat 15.00 sularında Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada, iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı.

''AYDIN'DAN GİTMEN İÇİN 24 SAATİN VAR"

Cengiz Koraltan'ı darbeden şahısların, "Bütün memlekete rezil ettin bizi. Aydın'dan defol git duydun mu? 24 saatin var" dediği duyuldu. Darbedilen Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 6 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allahıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.