Evli olduğu halde çocuğu yaşındaki genç kızla alem yapan ünlü siyasetçinin CHP'li Bülent Kerimoğlu olduğu ortaya çıktı!

Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu yine bomba bir iddiada bulunarak gündeme oturdu. Ortaya attığı iddialarla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabı olan Instagram'dan paylaştığı video ile herkesi şaşkına uğrattı.

Bir adam ve genç bir kızın olduğu videoyu yayınlayan Seyhan Soylu'nun paylaşımına eklediği not takipçilerini hayrete düşürdü.

"Yarın medyanın manşetlerinde bu çapkınlık yer alacak" notuyla videoyu yayınlayan Seyhan Soylu, yüzü sansürlenen siyasetçi hakkında "Partisinin göz bebeği" ifadelerini kullandı.

SEYHAN SOYLU AÇIKLADI!

Hem partisini hem de evliliğini riske attığını söyleyen Seyhan Soylu takipçilerinin fazlasıyla meraklanmasına neden oldu.

Seyhan Soylu bugünkü canlı yayında, "Hem evli, hem çocuğu yaşındaki insanlarla çapkınlık yapıyorsa iki kat kızarım." diyerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu olduğunu açıkladı.

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Seyhan Soylu, ünlü siyasetçiyi ifşa etti! Çocuğu yaşındaki genç kızla alem yaptığı görüntüleri paylaştı! Bu skandal partisine ve evliliğine zarar verecek!