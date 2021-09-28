Evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın bikinili paylaşımı tepki gördü: "Ne gerek vardı?"

Son olarak Kubilay Aka ile Cam Tavanlar dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Bensu Soral, ihanet ve boşanma haberleriyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan ihanet iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yapan oyuncu, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik ayrı değiliz" demişti.

Kafa dinlemek için tatile çıkan Bensu Soral, sosyal medya hesabından sık sık bikinili karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

30 yaşındaki Bensu Soral'ın son paylaşımında ağzından su püskürtmesi ise takipçileri tarafından hoş karşılanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Neden?”, “Ne gerek var böyle bir poza?” yorumlarında bulundu.

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