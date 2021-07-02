Evliliğine gıptayla bakılıyor! Pelin Karahan mutlu evliliğin sırrını verdi!

Bir derginin yeni sayısına kapak olan 36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan,meslek hayatından özel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"HAKKINI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bir dönem en çok izlenen dizilerden olan Kavak Yelleri hakkında konuşan Karahan, izleyici için keyifli fakat kendisi için zorlayıcı olduğunu belirterek, Tüm sorumluluk 4 ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana ‘Aslı’ diye sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum.” dedi.

7 yıldır Bedri Güntay’la evli olan, Ali Demir ve Can Eyüp adından iki çocuğu bulunan Karahan, “Mutlu bir evliliğin sırrı nedir?” sorusuna yanıt verdi.

"KARŞILIKLI OLMALI"

Karşılıklı sabır, sevgi ve saygının önemini belirten oyuncu, aradaki uyum ve dengenin de çok önemli olduğunu söyleyerek, "Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı.” açıklamasında bulundu.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, ilkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

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Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?