'Evliliğini kurtaracağım' diyen sapık hocanın bir kadını taciz ettiği görüntüleri!

İstanbul'da evliliklerinde sorunları olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle kandırıp onların paralarını alarak vücutlarının çeşitli yerlerine yazılar yazan sahtekar hocanın görüntüleri ortaya çıktı. Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından şüpheli gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşleriyle aralarındaki kavgalar sonucu eşleriyle boşanma aşamasında olan kadınları kandırıp hem onların paralarını alıp hem de onlara cinsel istismar uygulayan sahtekar hocanın bir kadını taciz ettiği görüntülere ulaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülerin ardından nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan sapık hoca, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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