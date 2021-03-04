Evlilik dışı hamile kalan anne çocuğunu doğurunca çöpe attı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda evlilik dışı ilişkisi olan A.Ş (39) hamile kaldı. Çocuğunu doğurduktan sonra çöpe atan cani anne polisler tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Çöpteki bebek cesedini, sera firması çalışanları yerdeki kan izlerinden şüphelenip nedenini araştırması sayesinde buldu. Firma çalışanları cesetle karşılaşınca jandarmayı aradı. Çok geçmeden ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bebeğin yeni doğduğu, cinsiyetinin ise erkek olduğu yapılan incelemede öğrenildi.

Jandarma, olayı inceledikten sonra bebeğin iş yerinde çalışan 39 yaşındaki A.Ş.'ye ait olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.Ş. suçunu itiraf etti.

A.Ş. tedavi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Tedaviden sonra mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.