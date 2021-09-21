Gökçe Bahadır; Sarp Akkaya; Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde olduğu Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey merakla beklenen ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra’ya devredecektir fakat işler hiç de Azra’nın beklediği şekilde ilerlemez.

Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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