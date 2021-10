Gökçe Bahadır'ın başrolünde olduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisi FOX TV'de salı günleri izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Azra'nın aldatıldığını öğrendiği son bölümün ardından bu bölümde neler olacağını merak edenler için haberimizde Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım’a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır.

Songül’ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül’le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır. Sergen ise yaşananların acısı ve Azra’yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım’ın üzerine gider. Bu esnada Ural’ın yapacağı bir teklif Sanem’i kararsız bırakacaktır. Çolpan’ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk’un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra’yı en büyük kâbusu beklemektedir.

