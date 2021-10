Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde Yıldırım’la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linklerine yer verdik...

Azra'nın açıklaması ne olacak? FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimize Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle linklerini ekledik. İyi seyirler... EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE Azra, Sergen ve Jale'yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen'le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra'nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray'a yaklaşacaktır. Yıldırım'la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır. Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk'ta işine başlamış, kendisine ve Azra'ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref'ten habersizdir. Eylül ise hakim karşısında Ural'la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir. Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır. Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.