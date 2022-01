Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta var mı, yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta var mı, yok mu? İzleyiciler merakla dizinin yeni bölümünü bekliyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...

Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerinde olduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekrana verilip verilmeyeceği diziseverler tarafından merak ediliyor. 'Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta var mı, yok mu?' sorusunu aratanlar için haberimizde 'Evlilik Hakkında Her Şey bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularının yanıtına yer verdik... EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU HAFTA VAR MI, YOK MU? EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BUGÜN NEDEN YOK 4 OCAK 2022 SALI? Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV yayın akışında yer almadı. Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in yılbaşı dolayısıyla çekimlere ara verilmesi nedeniyle yeni bölümünün 4 Ocak 2022 Salı günü izleyici karşısına geçmeyeceği öğrenildi. HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR? MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü 11 Ocak Salı akşamı sat 20:00'de FOX TV'de olacak EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜM Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra'yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır. Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur. Ural'ın Çolpan'la tanışmasının ardından, Sanem'le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural'ın Sanem'e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem'in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur. Sergen kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır… Emine Özfalcı Magazin Editörü Evlilik Hakkında Her ŞeyFox Tv